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На фасаді Харківського ліцею була встановлена меморіальна дошка загиблому захиснику України

На фасаді Харківського ліцею була встановлена меморіальна дошка загиблому захиснику України

На фасаді Харківського ліцею №144 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України, харків’янинну Сергію Гальцову.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

У заході взяли участь родина, побратими, друзі та вчителі військовослужбовця.

Сергій Гальцов народився 2 січня 1985 року у Харкові.

Проходив військову службу в лавах прикордонників на Львівщині, де отримав травму та був комісований.

З початком повномасштабного вторгнення рф брав участь в організації місцевої тероборони, потім став добровольцем.

Героїчно загинув 17 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Агентство Телевидения Новости

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