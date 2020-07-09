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На Гоптовке возобновили пешеходное пересечение границы

На Гоптовке возобновили пешеходное пересечение границы

Теперь люди смогут пешком пересекать украинско-российскую границу круглосуточно.

С 7 июля в трёх областях Украины возобновили пешеходное пересечение границ: в Харьковской, Сумской и Луганской.

По словам пресс-секретаря Харьковского пограничного отряда Максима Бояра, возможностью пересечь границу пешком за сутки воспользовались более 1000 человек.

Также, Максим Бояр подчеркнул: для иностранцев существует ряд ограничений: они обязательно должны иметь при себе страховой полис, который обеспечивает лечение коронавирусной инфекции и обсервацию. При отсутствии полиса, иностранцем будет отказано в пересечении границы.

Напомним, пешеходная зона не работала с 17 марта в связи с карантином.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

Новости портала «Весь Харьков»

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