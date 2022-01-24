На границе нестандартных ситуаций нет, но к атаке готовимся, – ХОГА

О возможности полномасштабного вторжения России и даже оккупации Харькова в СМИ активно говорят последние несколько недель. Россия наращивает количество войск на границе, украинские и иностранные разведки сообщают о возможных провокациях, а дипломаты активно говорят об угрозе Москвы всему миру. Эффектом разорвавшейся бомбы для харьковчан стало интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Вашингтон Пост, в котором он заявил, что в случае вторжения РФ может направиться в регионы, где у многих жителей есть родственные связи с россиянами. И, как пример, назвал Харьков, подчеркнув, что «это будет началом крупномасштабной войны». Из-за этих слов в Харькове не утихают дискуссии уже четвертые сутки. Но в органах местных властей просят не паниковать и уверяют, что никакие новые активностей соседей на границе не замечено.

Олег Ковальчук, начальник 4 пограничного отряда (Харьков) Госпогранслужбы

На сьогодні по державному кордону охорона здійснюється посилено Забезпечується цілодобовий моніторинг державного кордону 12.54/склейка/ 08.38 На сьогодні обстановка спокійна та контрольована З боку суміжної держави якихось нестандартних дій не спостерігається.

Станислав Перлин, начальник ГУ МВДУ в Харьковской обл.

Не бачимо повода говорити про якийсь додаткові ризики, все масово, все відпрацьовується, міста масового скупчення людей.

Харьковские силовики и правоохранители готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Паника, считают в СБУ, не всегда объективна и в большинстве своем нагнетается политиками. В настоящее время, уверяют силовики, они в разы более подготовлены, чем в 2014 году. Все службы обмениваются информацией круглосуточно, и работают на опережение – заявил сегодня начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Во время совещания, где собрались руководители всех силовых структур области, глава местного СБУ сообщил – в 2021 году было проведено более 130 учений разного характера, где было боевое согласование, где отрабатывались различные сценарии возможной угрозы со стороны РФ. Таких сценариев силовики насчитали больше десяти и отработали алгоритм действий, сказал Дудин.

Роман Дудин, начальник СБУ в Харьковской обл.

На території Харківського регіону, як й на території всієї України, є дуже богато назовем так сюрпризів, які можуть очикувати потенційного загарбника. Й те, що ми т римаємо як козир в рукаві й не можемо розповісти про це назагал, тому ще після цієї розповіді, це втратить цю актуальність. Все дуже й дуже непогано, якщо брати 2014 рік за позначку один, то зараз це на позначці.

О своей готовности заявили военные, нацгвардия, спасатели и военнослужащие. В облгосадминистрации отметили, что на очередной сессии облсовета, в конце февраля, выделят дополнительные деньги на тероборону и областные программы безопасности и защиты, но подчеркнули, что речь идет не об экстренной помощи, а о плановом выполнении программы «Национальное сопротивление» и других областных программ.

Олег Синегубов, глава ХОГА

Немає пов`язання меж виділенням коштів на сесії, або позачерговій сесії та функцінуванням тероборони. Вони йде за чітким планом. Тому боєздантність Харківської області не потрібно пов`язувати чергової або позачеркової сесії.

Очередная сессия, на которой планируется выделить средства на оборону, в облсовете запланирована на конец февраля. Но уверяют, что оперативная обстановка позволяет говорить, что это не поздно. Марина Николаева, АТН

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