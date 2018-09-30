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На Харьковщине из-за долгов за газ могут остаться без субсидии почти 300 тысяч семей

На Харьковщине из-за долгов за газ могут остаться без субсидии почти 300 тысяч семей

Из-за задолженности за газ более 290 тысяч клиентов ООО «Харьковгаз Сбыт» рискуют остаться без субсидии.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По информации предприятия, по состоянию на 1 сентября 2018 года задолженность каждого из них превышает 20 необлагаемых минимумов. 

По закону такой размер неплатежей за газ является основанием для прекращения начисления субсидии.

По состоянию на 1 сентября 2018 года общая задолженность жителей Харьковщины за потребленный газ составляет 1,8 млрд. грн. Больше всего должников - в Харьковском районе: почти 18 тысяч потребителей-должников.

В Дергачевском районе - 26,5 тысяч должников и в Змиевском районе - 20 тысяч должников.

Чтобы семьи, которые накопили долги за газ, могли рассчитаться за газ в следующем отопительном периоде, им необходимо воспользоваться государственной помощью - а для этого они должны срочно погасить имеющуюся задолженность.

По словам начальника отдела расчетов за газ предприятия Татьяны Харченко, ООО «Харьковгаз Сбыт» ежемесячно передает в управления по вопросам социальной защиты перечень потребителей-должников. В дальнейшем управлениями решается вопрос о прекращении действия субсидии из-за долгов или отказе в ее оформлении.

Кроме отказа в субсидии, по законодательству прекращается газоснабжение в дом должника. В течение последних двух месяцев из-за долгов от газа были отключены около 6 тысяч домовладений.

Для восстановления газоснабжения таким потребителям приходится кроме долга оплачивать услуги по отключению и подключению к газу. Такая услуга может составить несколько тысяч гривен.

Чтобы  жители Харьковщины могли беспрепятственно получить газ в свои дома в отопительном сезоне, ООО «Харьковгаз Сбыт» обязан обеспечить расчеты населения с владельцем газа - НАК «Нафтогаз Украины». Оплаченная стоимость газа поступает Нафтогазу, и эта компания решает, кому выделять газ.

 

Агентство Телевидения Новости

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