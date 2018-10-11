На Харьковщине люди несут в полицию оружие

Полицейские напоминают, что те, кто в октябре добровольно сдаст в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатку, будут освобождены от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

Так, с начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Золочевский отдел полиции обратилось двое. Житель Золочева принес сразу два охотничьих гладкоствольных оружия «ТОЗ» 12 и 16 калибра. А житель села Александровка добровольно сдал охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-58».

О проведении акции мужчины узнали из социальной сети «Фейсбук» и решили обратиться в полицию.

Агентство Телевидения Новости