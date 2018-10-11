Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 59

На Харьковщине люди несут в полицию оружие

На Харьковщине люди несут в полицию оружие

Полицейские напоминают, что те, кто в октябре добровольно сдаст в полицию оружие, боеприпасы или взрывчатку, будут освобождены от уголовной ответственности.  Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

 

Так, с  начала проведения месячника добровольной сдачи оружия в Золочевский отдел полиции обратилось двое.  Житель Золочева принес сразу два охотничьих гладкоствольных оружия «ТОЗ» 12 и 16 калибра. А житель села Александровка добровольно сдал охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ-58».

 

О проведении акции мужчины узнали из социальной сети «Фейсбук» и решили обратиться в полицию. 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: оружие

Читайте ещё:

Пиротехники подорвали почти сотню боеприпасов времен войны
Сегодня 13:40    49
В Новобаварском районе у мужчины нашли арсенал оружия (фото)
Сегодня 10:52    107
Жители Харьковщины сдают в полицию оружие и боеприпасы
10.10.2018 11:00    105
В Первомайском районе в полицию сдали охотничьи ружья, пистолет и винтовку
08.10.2018 14:13    119
Харьковские пиротехники подорвали 900 килограмм снарядов (фото, видео)
05.10.2018 13:43    167
Под Изюмом в лесу нашли 9 минометных мин
03.10.2018 16:35    157
В Харькове у иностранца в автомобиле нашли оружие
02.10.2018 15:43    123
В Основянском районе в лесу нашли выкопанные неизвестными боеприпасы
02.10.2018 10:31    144
За неделю на Харьковщине обнаружили около 100 взрывоопасных предметов
01.10.2018 13:00    93
В четырех районах Харьковской области нашли боеприпасы
29.09.2018 10:28    137
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 