На Харьковщине объявили набор в полицейские офицеры громад

Cо всеми знакомы, имеют собственную машину и лишены лишних обязанностей. Это проект «Полицейские офицеры громады». Сегодня его презентовали на Харьковщине и объявили набор в новую структуру. Такие офицеры заменят участковых.

Автомобиль, на переднем сиденье - можете посмотреть - помповое ружье, в багажнике - бензопила, пневмокусачки, провода, чтобы можно было завести другой автомобиль

Эту машину со всем, что внутри, Иван Костишин получил от Национальной полиции. Полицейским офицером громады в Днепропетровской области Днепропетровской Иван работает два месяца. Говорит, люди в громаде, преимущественно, добрые и трудолюбивые. Среди правонарушений наиболее распространены такие.

Иван Костишин, полицейский офицер Богдановской громады ( Днепропетровская обл.)

Найчастіше, мабуть, домашнє насильство трапляється. Звичайно, і порушення правил дорожнього руху, але вони є завжди. Більше, що потребує уваги, - це домашнє насильство

Сегодня Харьковщина стала вторым регионом после Днепропетровщины, где презентовали проект «Полицейский офицер громады». Меморандум о сотрудничестве подписали представители 14-ти громад и областное управление полиции.

Николай Сикаленко - председатель Циркуновской громады. Рассказывает — в громаде есть села и небольшие хутора. Сикаленко говорит - местные участковые хотя бы сутки подряд и без выходных работали, не справятся.

Николай Сикаленко, председатель Циркуновской объединенной тер.громады

Ті дільничні, які є, вони не в змозі навіть об'їхати територію. За браком ресурсу, за браком часу. Дуже велика територія і дуже мало дільничних

На примере такого ролика представители Национальной полиции объясняют, как у офицера полиции станет больше времени. Прежде всего - за счет собственного транспорта и лишения лишних обязанностей.

Наприклад, охороняти державну установу або конвоювати злочинців. Ось і виходить, що для мешканців громади Андрій як снігова людина. Чути – чули, але ніхто ніколи не бачив

Во время встречи с представителями громад речь шла о том, что стать офицерами громад смогут как полицейские, так и гражданские. Для них время подготовки будет больше. Конкурс объявили сегодня. Анкеты можно заполнить на сайте Национальной полиции.

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