На Харьковщине около 200 тысяч семей получат субсидию

В Харьковской области субсидия назначена более чем 202 тысячам семей. Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения ХОГА.

Так, на конец отопительного сезона 2019-2020 годов субсидию в области получали 257,4 тыс. семей (23% от общего количества домохозяйств).

«По состоянию на 3 июня субсидия назначена 202,1 тыс. семей, по другим делам работа по переназначению продолжается. С начала года жилищные субсидии начислены на общую сумму 1157,9 млн грн», - предоставили информацию в Департаменте социальной защиты населения.

Специалисты напоминают, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» с целью дополнительных мер социальной поддержки граждан в условиях карантина, с 1 мая 2020 г. вопрос назначения жилищной субсидии на следующий период всем домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном периоде 2019- 2020, будет рассмотрен автоматически без обращений.

С новым заявлением должны обратиться только граждане, у которых произошли такие изменения:

- состав зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

- состав семьи члена домохозяйства;

- перечень получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления.

Также граждане обязаны в течение 30 календарных дней проинформировать управление социальной защиты населения об изменениях:

- социального статуса членов домохозяйства;

- перечня расходов на управление многоквартирным домом;

- управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;

- приобретения транспортного средства, подлежащего государственной регистрации и с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа);

- осуществления покупки или иным законным способом приобретения права собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство (механизм), строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или оплаты (единоразово) любых услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг) на сумму, которая на дату покупки, оплаты, приобретения права собственности другим законным способом превышает 50 тыс. гривень.

Также важно помнить, что гражданам, которые по состоянию на 1 мая 2020 г. имели просроченную свыше трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов (340,0 грн), субсидия на следующий период может быть назначена при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке (решения об открытии производства по делу).

Для назначения жилищной субсидии документы граждане могут предоставить с помощью электронного сервиса или отправить в органы социальной защиты населения по месту жительства по почте.

Агентство Телевидения Новости