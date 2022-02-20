На Харьковщине почтили память Героев Небесной Сотни

На Харьковщине сегодня, 20 февраля, почтили память Героев Небесной сотни.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Памятное мероприятие состоялось утром возле памятника Тарасу Шевченко в центре Харькова.

В эти дни в Украине вспоминают людей, погибших на Майдане во время Революции Достоинства. 18, 19 и 20 февраля стали самыми трудными днями, когда из жизни ушли воины Небесной Сотни. Возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко, на месте, где собирался Евромайдан, память Героев почтили представители общественности, руководство Харьковской области и города Харькова.

От имени главы Харьковской ОГА в ритуале чествования памяти Героев Небесной Сотни приняли участие его заместители Роман Семенуха, Александр Скакун и Михаил Харнам.

«Сегодня такой день, когда тяжело подбирать слова. В этот день мы вспоминаем события, когда миллионы украинцев восстали против хамства, против произвола, тирании. Они восстали за свободу. Мы вспоминаем погибших на Майдане. Думаю, что эти люди своим подвигом дали совершенно другое содержание для нашей страны, дали другое содержание словам «достоинство», «свобода». Поэтому очень важно, чтобы мы об этом помнили», — сказал Роман Семенуха.

Во время событий на Майдане в Киеве погибли харьковчане Евгений Котляр, Владислав Зубенко и Юрий Паращук. В память о погибших Героях Небесной Сотни была объявлена ​​минута молчания.

«Сына я вспоминаю каждый день уже 8 лет. У меня в каждой комнате висят его портреты, написанные маслом, и он на меня смотрит каждый день. Каким я его вспоминаю? Таким каким он был в свои 33 года. Я его не отказывал от поездки в Киев на Майдан, только просил быть осторожным, не лезть в пекло. Но оказалось, что он был в самой горячей точке на улице Институтской, где погибло больше всего людей. Он выносил раненых, трижды возвращался за ними, пока и в него не попали пули», — поделился воспоминаниями о погибшем сыне, Герое Небесной Сотне, Герое Украины Евгении Котляре отец Николай Котляр.

Во время мероприятия по погибшим также была проведена экуменическая панихида.

Агентство Телевидения Новости