На Харьковщине при попытке провезти наркотики через границу выявили четырех нарушителей

В течение недели харьковские пограничники четыре раза выявляли наркотики у пересекающих границу граждан.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, в пункте пропуска «Гоптовка» 44-летний украинец на автомобиле марки «Опель» пытался незаконно перевезти через границу в Россию почти 14 килограммов наркотического вещества.

18 пакетов с коноплей и гашишем мужчина спрятал в топливном баке своего автомобиля.

Во втором случае у гражданина Украины, 1976 года при помощи служебной собаки правоохранители обнаружили сверток с веществом серо-зеленого цвета, весом почти 5 грамм. Мужчина ехал в Россию на автомобиле в качестве пассажира, а "травку" скрыл в сумке среди личных вещей.

Также на железнодорожном вокзале Харькова во время совместного патрулирования пограничники и полицейские при помощи служебной собаки пограничников выявили двух украинцев с веществами похожими на наркотические.

18 - летняя девушка скрывала в кармане шорт 2 грамма вещества серо-зеленого цвета, завернутые в купюру номиналом в 1 гривну, а в рюкзаке среди личных вещей нашли 1 грамм экстази.

36-летний мужчина хранил в своем портмоне 5 граммов вещества серо-зеленого цвета в бумажном свертке.

Во всех случаях зелье правоохранители изъяли и вместе с владельцами передали компетентным органам.

Агентство Телевидения Новости