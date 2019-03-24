Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:50
Просмотров: 69

На Харьковщине прошли учебные сборы резервистов

На Харьковщине прошли учебные сборы резервистов

На Харьковщине на базе 92-й ОМБр прошли учебные сборы военнообязанных, которые входят в состав бригады территориальной обороны.

Об этом сообщили в региональном информационном агентстве Министерства обороны Украины.

Более 150 теробороновцев под руководством опытных инструкторов на практике усовершенствовали свои знания и навыки по тактической, инженерной, военно-медицинской и огневой подготовке.

«Мы не впервые проводим занятия в таком формате, - рассказал начальник Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин. - Впрочем, приятно все чаще видеть на таких мероприятиях новых людей - это свидетельствует о готовности наших граждан к овладению военным делом для защиты родного края, и является нашей общей целью».

Занятия прошли в теоретической и практической форме обучения.

На каждом учебном месте резервисты получили новый опыт, а во время сдачи зачетов показали высокий уровень подготовки и доказали свою способность выполнять боевые задачи по назначению, отметили в ведомстве.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 