На Харьковщине проверят системы гражданской защиты

В Харьковской области комплексно проверят выполнение требований законов по вопросам техногенной безопасности.

Этот вопрос обсудили на селекторном совещании, сообщает пресс-служба ХОГА.

В ходе совещания рассмотрели вопросы выполнения требований закона и других правовых актов по вопросам техногенной и пожарной безопасности, гражданской защиты и деятельности аварийно-спасательных служб в Харьковской области.

Марк Беккер отметил, что на данный момент территориальная подсистема гражданской защиты Харьковской области, которая была создана распоряжением председателя ХОГА в 2016 году, работает в режиме повседневного функционирования, все ее составляющие принимают меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

«Эффективность работы подтверждена во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации регионального уровня, которая возникла в марте 2017 года на территории базы хранения вооружения и боеприпасов Вооруженных Сил Украины в городе Балаклея. Тогда была осуществлена эвакуация более 20 тысяч человек, обеспечено их временное размещение и жизнеобеспечение», — сказал первый заместитель главы ХОГА Марк Беккер.

По словам заместителя председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, генерал-майора службы гражданской защиты Николая Ильченко, комплексная проверка является плановой.

«Целью проверки является изучение и определение состояния внедрения всех направлений и мер государственной политики в сфере гражданской защиты и организация работы по вопросам техногенной, пожарной безопасности на территории Харьковской области в целом и в некоторых районах области, в частности, а именно: Валковском, Змиевском, Дергачевском и Харьковском».

Первый заместитель председателя ХОГА отметил, что по результатам проверки оценка будет предоставлена как отдельным составляющим, так и в целом всей территориальной подсистеме единой государственной системы гражданской защиты Харьковской области. Также в ходе мероприятия директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко ознакомил присутствующих с техногенно-экологической ситуацией на территории Харьковской области.

Источник: sprotyv.info

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