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На Харьковщине работают более 3000 камер видеонаблюдения, хотят установить еще 260

На Харьковщине работают более 3000 камер видеонаблюдения, хотят установить еще 260

Областные чиновники подсчитали количество видеокамер, которые фиксируют ситуацию на дорогах, в приграничных районах и местах проведения массовых мероприятий на Харьковщине.

Данные озвучили на заседании постоянной комиссии Харьковского областного совета, сообщает пресс-служба облсовета. При таких масштабах видеонаблюдения региону нужно усовершенствовать оборудование, которое накапливает и анализирует данные с камер, считают в профильном департаменте Харьковской ОГА.

«На пунктах пропуска, на важных участках дорог государственного значения, в приграничных районах, в местах проведения массовых мероприятий уже установлено более 3 тыс. камер. Из них поступают значительные объемы видеоряда, но оборудование для сбора и анализа информации иногда устарело, а некоторого не хватает. Уже установленные камеры также требуют усовершенствования. В частности, за год планируется установить 260 новых камер, которые смогут распознавать номера машин, людей, другие разыскиваемые объекты. Эти камеры, и уже существующие в громадах, планируется объединить в одну систему», – рассказала во время заседания комиссии и.о. директора департамента цифровой трансформации региона ХОГА Марина Семеней.

Во время заседания комиссии депутаты обсудили необходимые изменения в профильную областную программу — «Цифровая трансформация», которые будут рассматривать на ближайшей сессии облсовета 24 февраля.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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