На Харьковщине работают более 3000 камер видеонаблюдения, хотят установить еще 260

Областные чиновники подсчитали количество видеокамер, которые фиксируют ситуацию на дорогах, в приграничных районах и местах проведения массовых мероприятий на Харьковщине.

Данные озвучили на заседании постоянной комиссии Харьковского областного совета, сообщает пресс-служба облсовета. При таких масштабах видеонаблюдения региону нужно усовершенствовать оборудование, которое накапливает и анализирует данные с камер, считают в профильном департаменте Харьковской ОГА.

«На пунктах пропуска, на важных участках дорог государственного значения, в приграничных районах, в местах проведения массовых мероприятий уже установлено более 3 тыс. камер. Из них поступают значительные объемы видеоряда, но оборудование для сбора и анализа информации иногда устарело, а некоторого не хватает. Уже установленные камеры также требуют усовершенствования. В частности, за год планируется установить 260 новых камер, которые смогут распознавать номера машин, людей, другие разыскиваемые объекты. Эти камеры, и уже существующие в громадах, планируется объединить в одну систему», – рассказала во время заседания комиссии и.о. директора департамента цифровой трансформации региона ХОГА Марина Семеней.

Во время заседания комиссии депутаты обсудили необходимые изменения в профильную областную программу — «Цифровая трансформация», которые будут рассматривать на ближайшей сессии облсовета 24 февраля.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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