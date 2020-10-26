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На Харьковщине распределили субвенцию на обеспечение подачи кислорода в больницы
Размер субвенции более 37 млн грн
Распоряжением председателя ХОГА Алексея Кучера № 688 от 23 октября между местными бюджетами области распределена субвенция из госбюджета на обеспечение кислородом больниц, в которых лечатся пациенты с COVID-19. Общий размер субвенции для региона – 37 млн 961 тыс. грн.
Из этих средств 18 млн 635,8 тыс. грн пойдет на Харьков.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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