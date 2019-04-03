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На Харьковщине ремонтируют дороги государственного значения

На Харьковщине ремонтируют дороги государственного значения

О планах аварийного ямочного ремонта, который проведут в области 2 апреля, сообщили в Службе автомобильных дорог.

«На государственной сети дорог будет работать 21 бригада 19 филиалов ГП «Харьковский облавтодор». Будет проводиться ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. План выпуска асфальтобетона — 211 тонн», — сообщили в Службе автодорог, передает пресс-служба ХОГА.

2 апреля ремонтники будут работать на следующих направлениях:

— Киев — Харьков — Довжанский (5 бригад);

— Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта (1 бригада);

— Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка (2 бригады);

— Харьков — Волчанск — КПП «Чугуновка» (2 бригады);

— Харьков — Красноград — Перещепино (1 бригада);

— Коломак – Шелестово — Колонтаев (1 бригада);

— Старый Мерчик — Мурафа — Краснокутск (1 бригада);

— Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук (2 бригады);

— Чугуев — Меловое (2 бригады);

— Сахновщина — Изюм — Купянск — КПП «Пески» (2 бригады);

— Натальино — Зачепиловка — Перещепино (1 бригада);

— Дергачи — Казачья Лопань (1 бригада).

Источник: sprotyv.info

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