На Харьковщине СБУ предупредила более 1 миллиарда гривен убытков на тендере на ремонт дорог

На Харьковщине СБУ предупредила убытки государству при реконструкции объектов критической инфраструктуры дорожной отрасли более чем на 1 миллиард гривен.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области.

Сделку планировал менеджмент иностранной компании при выполнении дорожных работ.

«Речь идет о тендере на проведение ремонта одной из автодорог государственного значения в Харьковской области в 2020 году. Финансирование работ должны обеспечивать из государственного бюджета Украины, а их ожидаемая стоимость составляла более 1 300 000 000 гривен», – уточнил Абдула.

При анализе тендерной документации сотрудники спецслужбы обнаружили, что менеджмент иностранной коммерческой структуры, которая принимала участие в торгах, предоставил поддельную документацию. Из-за недостоверно поданного предложения компания имела все шансы стать победителем тендера.

«Установлено, что асфальтобетонного завода, указанного в документации, вообще не существует, за его «адресу» находится пустырь. Также в предложении иностранной компании выявлены другие существенные несоответствия требованиям тендерной документации.

По заключению экспертов, выполнение работ недоброкачественным подрядчиком могло привести к хищению десятков миллионов бюджетных средств. Благодаря своевременному информированию СБУ руководство госпредприятия отклонило тендерное предложение иностранной компании из-за нарушения ими законодательства», - отмечается в сообщении.

В СБУ также напомнили, что Укравтодор совместно с TAPAS уже работает над разработкой Реестра асфальтобетонных заводов, содержащего номера выданных аттестатов, даты выдачи, ОКПО компаний, которые получили аттестат, и сроки его действия, Геоданные о размещении заводов и тому подобное.

«Это поможет предотвращать случаи подделки документации и сразу исключать недобросовестных подрядчиков из тендерного процесса», - отметили в СБУ.

Агентство Телевидения Новости