На Харьковщине сиротам будет, где жить

Вопрос обеспечения детей-сирот и детских домов семейного типа жильем рассмотрели 26 сентября во время заседания коллегии областной службы по делам детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. Руководил заседание заместитель губернатора Анатолия Бабичева. Он подчеркнул, что впервые за время независимости страны Президент уделил внимание вопросу обеспечения жильем детей-сирот.

Так, в 2017-2018 годах Харьковская область получила на эти цели субвенции из госбюджета на сумму почти 33 миллиона. В прошлом же году за счет субвенции в регионе купили два дома для детских домов семейного типа, 12 квартир и дом таун-хаус - для сирот и детей, лишенных родительской опеки. А в этом их станет больше: 7 домов для ДДСТ и 26 объектов как социального жилья, так и в собственность для сирот и детей, лишенных опеки.

Отметим, что в Харьковской области насчитывается 4297 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них под опекой и попечительством находятся 2964. В регионе работает 101 детский дом семейного типа (там 671 ребенок), а также 298 харьковских семей стали приемными. В семьях живут чуть меньше - 543 ребенка.

Агентство Телевидения Новости