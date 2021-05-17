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На Харьковщине стартовали сборы теробороны

На Харьковщине стартовали сборы теробороны

В Харьковской области начались учебные сборы территориальной обороны.

В сборах должны принять участие более двух тысяч резервистов и военнообязанных, которых на две недели призвали в Вооруженные Силы Украины, сообщает информагентство Минобороны АrmyInform.

До 26 мая участники сборов в составе различных подразделений Харьковской отдельной бригады территориальной обороны будут совершенствовать знания и профессиональные навыки.

– В течение первых дней будет организована индивидуальная подготовка с каждым воином. В дальнейшем на этапе боевого слаживания в составе подразделений они отработают вопросы организации охраны важных стратегических объектов, противодействия диверсионным действиям противника, прикрытие госграницы, несение службы на блокпостах и т.д., — рассказал военный комиссар Харьковского областного ТЦК и СП Юрий Калгушкин.

По его словам, некоторые задачи военные отработают вместе с правоохранителями в рамках многоэтапных антитеррористических учений под руководством Службы безопасности Украины, которые продолжаются в Харьковской области с середины апреля.

В первый день сборов каждому призывнику сделали экспресс-тест на коронавирус. Затем всех обеспечили необходимыми вещами, оформили документы для денежных выплат по итогам призыва и распределили по подразделениям.

Как отметил Юрий Калгушкин, каждый десятый из тех, кого призвали на военные сборы, имеет боевой опыт.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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