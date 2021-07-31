На Харьковщине сумма долгов по зарплате впервые перевалила за 500 миллионов

С начала года долги по зарплатам в Харьковской области выросли почти на 24% и составляют по состоянию на 1 июля 505 миллионов гривен. Хуже ситуация только в Донецкой области.

Откуда взялись все эти долги, корреспонденту МГ “Объектив” рассказал директор департамента социальной защиты ХОГА Юрий Шпарага. Он подтвердил, что за последние 6 лет впервые задолженность составляет более 500 млн. Львиная доля этой суммы приходится на государственные предприятия.

“В структуре этого долга задолженность на предприятиях государственной формы собственности – 380 млн. В структуре уже этого долга – государственный концерн “Укроборонпром” – 321 млн. Харьковское авиационное предприятие – 26 млн 500 тыс., Харьковский приборостроительный завод Шевченко – 11 млн, завод им. Малышева – 26 млн, Чугуевский авиационный ремонтный завод – 7 млн, Змиевский ремонтный энергомеханический завод – 6 млн, Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению – 4 млн и так далее”, – рассказал Шпарага.

По словам чиновника, эта задолженность учитывается в Харьковской области, а по сути дела – это долги государства.

“Методов воздействия на ситуацию в Харьковской области очень мало. Если по коммунальным предприятиям мы можем хоть как-то влиять, то в этом случае, если, например, на государственном предприятии нет заказов, то на уровне области мы не можем ничего сделать. Мы же не можем разместить оборонный заказ, правильно?”, – говорит Шпарага.

Областные власти постоянно информируют о положении дел Кабинет министров, ГП “Укроборонпром”. В области возбуждено более 30 дел о невыплате зарплаты.

“То есть, в правовом поле мы принимаем меры, но здесь нужно принимать меры экономического характера. Загрузить предприятия – и эта задолженность исчезнет”, – уверен представитель ХОГА.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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