На Харьковщине ввели запрет на вылов раков

Ловить раков нельзя по причине их линьки — в этот период раки наиболее уязвимы.

Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.

На время с 20 августа по 30 сентября уже традиционно запрещен вылов раков. Все дело в их линьке, и этот период достаточно сложный для раков. Членистоногие линяют дважды, на август припадает второй период. При этом молодые раки линяют чаще тех, которые уже выросли — это обусловлено особенностями роста и развития.

Поскольку линяют членистоногие не где-то глубоко в норах, а на открытом пространстве, они поддаются огромному риску быть попросту собранными недобросовестными рыбаками.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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