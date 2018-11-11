На Харьковщине вышла вторая Книга памяти Музей жертв Голодомора и вторая Книга памяти – на Харьковщине готовятся отметить 85-ю годовщину Голодомора в Украине.

В последнюю субботу ноября на Харьковщине, как и по всей Украине, вспоминают страшные события Голодомора 1932-1933 годов.

— Харьковская область по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной провела ряд подготовительных мероприятий к 85-й годовщине, среди которых — издание второй книги «Национальная книга памяти жертв 1932-1933 годов в Украине. Харьковская область» и создание музея жертв Голодомора, — сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

Харьковщина — одна из тех областей, которые больше всего пострадали от голода в 1933 году. Тогда ее территория охватывала почти все Левобережье. Поскольку Харьков был столицей Украины, регион стал фактически полигоном большевистских экспериментов в сельском хозяйстве. Одним из методов были «черные доски»: по решению партии целые районы заносились в списки населенных пунктов, которые полностью блокировались войсками, населению запрещалось выезжать за пределы этих территорий, все продукты питания изымались, торговля полностью запрещалась.

— 85-ая годовщина голодного геноцида, который умышленно был создан против украинского народа… Харьковская область — один из тех регионов Украины, который понес наибольшие потери, — отметила председатель ХОГА Юлия Светличная.

Об этом свидетельствуют и результаты исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями. Согласно приведенным данным, в 1932-1937 годах Украина состояла из восьми регионов: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Одесская, Харьковская, Черниговская области и Молдавская АССР.

«Результаты исследования выявили, что наибольшие потери понесли Киевская и Харьковская области (в пределах тогдашнего деления), в которых потери из-за сверхсмертности в 1932-1934 годах достигают 190-200 человек в расчете на 1000 населения», – отмечается в документе.

Харьковская область — один из тех регионов Украины, который понес наибольшие потери, отметила председатель ХОГА Юлия Светличная.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями, жители города и области ели ворон, кошек и собак, собирали крапиву и заливали ее кипятком, пытаясь сварить похлебку, а иногда — убивали и ели людей. С карты исчезали целые села, живые не успевали хоронить мертвых — останки людей лежали на улицах. Например, в одном только Зачепиловском районе, по подсчетам историков, от голода умерли почти 5000 человек. В селе Малый Орчик, по архивным данным и рассказам тех, кто выжил, смогли восстановить имена всех умерших. Теперь они высечены на стеле, которая стоит в центре села. Здесь увековечены и те, кому на момент смерти было более ста лет, и младенцы, прожившие не более трех месяцев.

В 2004 году в районе бывшего парка Артема харьковские коммунальщики во время земельных работ обнаружили массовое захоронение, в котором смешались кости взрослых и детей. Ученые обнаружили в могиле монеты СССР, выпущенные в 1930-х годах. Купить за них еду в то время было практически невозможно…

Накануне трагической даты в ХОГА обсудили вопросы подготовки и проведения мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

ТАК УМИРАЛО УКРАИНСКОЕ СЕЛО

Так, 24 ноября — в день годовщины — будет презентована вторая Книга памяти. По словам редактора сектора редакции книги «Реабилитированные историей», отдела анализа информации издательства КП «РИЦ» Игоря Шуйского, вторая книга была подготовлена и опубликована в короткие сроки. Как и первое издание, она получила высокую оценку специалистов.

— Спасибо главе области Юлии Светличной за возможность освещения важного для нашего народа вопроса. Харьковщина стала единственной в Украине областью, где вышло второе издание книги к этой дате, — сказал Игорь Шуйский.

Вторая Книга памяти — это продолжение харьковского тома «Национальной книги памяти жертв Голодосмора 1932-1933 годов в Украине». Первая книга вышла в 2008 году, в которой печальный мартиролог закончен на городе Изюме. Вторую книгу начали с Изюмского района.

«В трагические дни 1933-го улицы Харькова заполнили украинские селяне, которые тянулись отовсюду в надежде на спасение. Вместо этого город встретил их враждебно, написала во вступительном слове председатель ХОГА Юлия Светличная. — Тысячи людей нашли смерть в столице Советской Украины. Их тела были вывезены подальше от правительственных строений и выброшены, как мусор, на обочины. Так умирало украинское село, умирали хозяева плодородной земли, которая кормила не только тогдашний Советский Союз, но и другие страны мира».

Затем во вступлении, подготовленном историками, рассказывается о событиях, которые происходили на нашей земле в те страшные годы. Далее на страницах книги информация подтверждена документально.

— Голодомор 1922-1933 годов и политические репрессии на Харьковщине – эти процессы происходили параллельно. О том, как коммунальные бригады забирали мертвых и полуживых людей с улиц Харькова, как арестовывали писателей из Дома Слова, которые впоследствии были расстреляны, — говорит Игорь Шуйский.

ФАКТЫ КАННИБАЛИЗМА ПОДТВЕРЖДЕНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО

Книга состоит из трех разделов. В первом указаны имена 34 409 жертв Голодомора из 11 районов Харьковской области, которые были собраны по актовым книгам учета смертей за 1932-1933 годы, сохранившимся в Харьковском областном архиве.

— Естественно, мы не можем считать эту цифру окончательной, потому что в большинстве случаев врачам приказывали не фиксировать в акте о смерти настоящую причину – «голод». Либо же эти смерти вообще не регистрировались, если люди вымирали целыми селами, — рассказывает Игорь Шуйский. — Тем не менее во многих актах все же есть записи «голод», «недоедание».

В первую очередь, по его словам, умирали дети и старики, но было в числе умерших также немало здоровых молодых людей — колхозников, которых государство вроде бы как защищало.

— Есть и подтвержденные факты каннибализма, — продолжает он. — Было несколько кампаний в советское время, когда дела, заведенные на каннибалов, изымались из архивов и уничтожались. Поэтому таких дел сохранилось очень мало. Больше о случаях каннибализма вспоминают свидетели Голодомора – в областном архиве есть отдельный фонд воспоминаний. Селяне называли имена не только активистов, которые приходили в хату и все забирали, но и каннибалов – там их все знали. Судьбы у этих людоедов тоже печальные – они потом умирали…

Во втором разделе книги как раз опубликованы 85 документов, которые авторы посчитали наиболее яркими.

— В любом архивном фонде можно найти связанные с Голодомором документы, потому что у всех были свои функции: коммунальщики убирали тела с улиц, милиционеры разгоняли или упорядочивали очереди за хлебом, которые начали появляться еще с 1931 года, — рассказывает Игорь Шуйский. — Фотографировать их строго запрещалось. В книге мы приводим документ некоего Владимира Пузикова, которого задержали вместе с товарищем за фотографирование очередей за коммерческим хлебом. А в архивах СБУ находили уголовные дела за фотографирование. За пересказ увиденного очевидцев тоже привлекали к уголовному наказанию – это подпадало под статью «антисоветская агитация». Также мы использовали материалы дневниковых записей за 1932-1933 годы, которые были изъяты НКВД и сохранились в уголовных делах в архивах СБУ.

«ДЕТИ, ПОДОБРАННЫЕ С УЛИЦ ХАРЬКОВА»

В третьем разделе книги — иллюстрации.

— Мы очень благодарны исследователям и владельцам частных коллекций, которые пополнили снимками наше издание. Это в первую очередь фотохудожник из Великобритании Самара Пирс, которая прислала нам качественные копии оригинала альбома своего прадеда — австрийского инженера Александра Винербергера. Среди них есть фото, которое публикуется впервые — с его комментарием на снимке, — продолжает Игорь Шуйский. — Также исследовательница из США Лана Бабий прислала нам фотографию из американского архива, сделанную американским журналистом Вильямсом, с надписью: «Дети, подобранные с улиц Харькова, 1933 год». Установить улицу сложно – двухэтажное здание, забор, деревья, повозки, на которые усаживают беспризорных детей. Все это подтверждается нашими документами – милиция и дружинники действительно вылавливали беспризорников, кормили, а они опять сбегали, потому что в детских домах никаких условий не было. Есть фотографии и из областного архива.

Как свидетельствуют документы, в те годы был падеж лошадей, и выживать удавалось лишь семьям, у которых не отобрали коров.

— Буренки не только давали молоко, но и использовались для вспахивания полей, о чем свидетельствуют фотографии, — уточняет Игорь Шуйский. — Мы взяли из газеты официальный снимок «Колонна коров колхоза имени Сталина запряжена для пахотного выезда в поле».

В перспективе авторы Книги памяти рассчитывают подготовить к публикации третье издание.

— Мы хотим поместить материалы по Харькову – в Харьковском областном архиве хранятся акты о смерти 30 900 человек. Кроме того, есть еще неопубликованные сведения по харьковской пригородной зоне и некоторым районам – например, Первомайскому, Нововодолажскому, — поделился планами Игорь Шуйский.

ЗАЖГИ СВЕЧУ — ПРИСОЕДИНИСЬ К НАЦИОНАЛЬНОЙ СКОРБИ

В тот же день, 24 ноября, после возложения цветов на Мемориале жертвам Голодомора планируют открыть музей.

— Музей находится рядом с памятником, — отметил начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына. — Здесь будут представлены вещи жертв Голодомора и документы, которые мы собирали по всей области.

По информации заместителя директора Департамента массовых коммуникаций ХОГА Игоря Исаенко, согласно плану мероприятий в городе также предусмотрено проведение общественного шествия от площади Конституции до Молодежного парка, где в 1989 году установлен первый в Украине крест-памятник жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Планируется и участие во всеукраинской акции «Зажги свечу». Напомним, в 16.00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. Жители городов и сел зажигают свечи в своих окнах.

— В каждом районе области почтят память тех, кто невинно погиб во время Голодомора 1932-1933 годов, и я прошу всех земляков присоединиться к национальной скорби — в 16.00 зажечь свечи в память о жертвах, — призвала Юлия Светличная.

МЕМОРИАЛ – СИМВОЛ ОТЧАЯНИЯ УКРАИНСКИХ СЕМЕЙ

Ежегодно, чтобы почтить память погибших, на Мемориал жертвам Голодомора приходят десятки, а то и тысячи людей. Это символ отчаяния украинских семей, которые встретились лицом к лицу с голодной смертью в 1930-х годах. Его открыли в ноябре 2008 года, ко Дню памяти жертв Голодомора и политических репрессий.

Комплекс расположен на возвышенности, которая хорошо просматривается при движении по автомобильной дороге Харьков – Москва и по окружной дороге вокруг Харькова. Состоит из музея жертв Голодомора, скульптурной композиции и внешних информационных щитов с фотографиями жертв Голодомора и текстами секретных указов тогдашнего руководства СССР.

Центральным местом комплекса является скульптурная композиция высотой шесть метров, отлитая из бронзы и установленная на насыпном кургане высотой десять метров. По задумке автора, скульптора Александра Ридного, она символизирует украинскую семью: мужчину, женщину и двоих детей – мальчика и девочку. Мужчина и женщина стоят, прислонившись спинами друг к другу, а по бокам к ним прижимаются испуганные истощенные дети. Мужчина смотрит на север (в сторону Москвы), сжав кулак и символически пытаясь защитить семью от голодной смерти. Женщина, устремившая взгляд в сторону Западной Украины, воздела руки к небу, обращаясь к Богу с мольбой о спасении семьи от голода.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Автор: Ирина Стрельник

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