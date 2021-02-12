На Харьковщине участница боевых действий отстаивает свое право на бесплатный проезд
Виктория Литвиненко рассказывает, конфликт с водителем маршрутного автобуса произошел из-за того, что у женщины не было талончика. Их выдают льготникам в сельсовете. Только так транспортное предприятие может получить компенсацию за перевозку пассажиров, имеющих льготы.
Пассажирский терминал в Харькове. Отсюда Виктория ездит домой со службы. А это почти сорок километров. Обычно, рассказывает, показывала удостоверение участника боевых действий. Но на днях водитель сказал - этого недостаточно.
ВИКТОРИЯ ЛИТВИНЕНКО, военнослужащая:
Водитель меня поставил перед фактом , что у нас теперь талоны. Никаких льгот нет и предоставляется мне на месяц 4 талона. Он повез меня, безусловно. Он не отказивал мне в проезде.
Талончики односельчане Виктории, которые имеют льготу на проезд, получили в сельском совете. Отныне имеют право на восемь бесплатных поездок. В сельсовете ссылаются на решение сессии. В нем говорится - на компенсацию перевозчику за то, что возит льготников, в этом году потратят более семисот тысяч гривень. Такие талоны может получить и Виктория Литвиненко.
НАТАЛЬЯ ВОЗНЮК, секретарь Липецкого сельского совета:
Вона на тих же умовах, як і всі, має звернутись до сільсьої ради. Надати документи, копії для видачі талончиків. Отримає талончики і їздить по них.
Этот автобус - единственный транспорт, которым жители села Стрелечье могут добраться до Харькова. Жалоб и нареканий на перевозчика у людей нет. Сам он рассказывает - более трети пассажиров имеют льготы. Поэтому такие талоны - способ получить компенсацию из местного бюджета. Иначе - работать себе в убыток.
МИХАИЛ СОЛОПОВ, перевозчик:
Хотя бы, понимаете, будет уже подтвержденный учет. Потому что нам, как перевозчикам, не очень верят. А вот будет учет, будет видно, какое количество льготников перевозим
Впрочем, юристы говорят, законом о статусе ветеранов войны предусмотрен бесплатный проезд участников боевых действий в пригородном транспорте. И там нет никаких ограничений по количеству поездок.
ВИКТОР ВОЛЧЕЛЮК, председатель ОО "Союз ветеранов АТО. Харьков":
Посадовці вважають, що бюджет пустий, немає чим компенсувати перевізнику ці затрати. Але ще раз наголошую - це не проблеми учасників АТО. Передусім, вони виконали свій конституційний обов'язок по захисту Батьківщини, а тепер ще й відстоюють права.
И новые законодательные акты, это прописано в Конституции, не могут сужать возможности закона, который уже был принят.
ВИКТОРИЯ ЛИТВИНЕНКО, военнослужащая:
Я не буду писать никакого заявления, я не буду получать никаких талонов. Это абсолютно незаконно.
После того, как эта история получила огласку, говорит Виктория Литвиненко, ей написали и позвонили немало военнослужащих. Те рассказывают, что часто возникают недоразумения с перевозчиками. Все потому, что льгота, которая гарантируется государством, оплачивается из местных бюджетов. И женщина советует и им отстаивать свои права.