На Харьковщину прибыли министры Чехии, Австрии и Словакии
На Харьковщину прибыли министры Чехии, Австрии и Словакии.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Официальные лица прибыли в Украину с рабочим визитом.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов встретил делегацию в Харьковской области, в частности — Министра иностранных дел Чешской Республики Яна Липавского, Федерального Министра европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Александра Шалленберга и Министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ивана Корчока.
Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, совместный визит в Украину состоялся по приглашению Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата проводится с целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации.
Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства.
Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.