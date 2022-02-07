На Харьковщину прибыли министры Чехии, Австрии и Словакии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Официальные лица прибыли в Украину с рабочим визитом.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов встретил делегацию в Харьковской области, в частности — Министра иностранных дел Чешской Республики Яна Липавского, Федерального Министра европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Александра Шалленберга и Министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ивана Корчока.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, совместный визит в Украину состоялся по приглашению Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата проводится с целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Агентство Телевидения Новости