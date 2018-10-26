На Харьковщину привезут икону Божьей Матери "Всецарица" со Святой Горы

3 ноября в Вознесенский кафедральный собор в Изюме прибудет Икона Богородицы «Всецарица» ( «Пантанасса»).

Встреча образа состоится в 15.00.

Образ Божией Матери «Всецарица» находится на Афоне в монастыре Ватопед.

Она была написала в XVII веке.

Согласно преданию, «Всецарица» - это благословение старца Иосифа Исихаста своим ученикам. На образе изображена Богородица, которая сидит на царском троне. Она держит на руках младенца Христа, в руке - свиток. На заднем плане изображены два ангела, которые осеняют крылами Богородицу с Младенцем.

Перед иконой Богородицы «Всецарица» молятся об исцелении от онкологических заболеваний.

Икона пробудет в Изюме до 10 ноября.

Агентство Телевидения Новости