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На Харьковщину привезут икону Божьей Матери "Всецарица" со Святой Горы
3 ноября в Вознесенский кафедральный собор в Изюме прибудет Икона Богородицы «Всецарица» ( «Пантанасса»).
Встреча образа состоится в 15.00.
Образ Божией Матери «Всецарица» находится на Афоне в монастыре Ватопед.
Она была написала в XVII веке.
Согласно преданию, «Всецарица» - это благословение старца Иосифа Исихаста своим ученикам. На образе изображена Богородица, которая сидит на царском троне. Она держит на руках младенца Христа, в руке - свиток. На заднем плане изображены два ангела, которые осеняют крылами Богородицу с Младенцем.
Перед иконой Богородицы «Всецарица» молятся об исцелении от онкологических заболеваний.
Икона пробудет в Изюме до 10 ноября.
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