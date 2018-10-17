На «Харьковских тепловых сетях» сообщили, когда подадут горячую воду

В домах, где временно отсутствует горячее водоснабжение, услугу будут возобновлять поэтапно, вместе с подачей теплоносителя.

Об этом сегодня, 16 октября, сообщил гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

В эфире программы «Харьковские известия» на «7-м канале» он отметил, что в этом году проблема с подачей горячей воды в некоторых районах возникла по нескольким причинам. Первая - практически все лето по организационным причинам не работала ТЭЦ-5.

«Мы всегда имели возможность резервирования источников тепла для подачи горячей воды. Ничего не изменилось, но два основных момента повлияли на межремонтную кампанию для подачи горячей воды. У ТЭЦ-5 не было номинаций на потребление газа и выработки тепловой энергии. На сегодня этот вопрос решен. Завтра состоится сессия, и депутаты дадут гарантию на 70 млн грн, которых не хватает для получения номинации, и вопрос будет закрыт», - сообщил Сергей Андреев.

По его словам, «Харьковские тепловые сети», в свою очередь, столкнулись с проблемой нехватки теплоносителя - химически подготовленной воды, которая должна находиться в магистральных трубопроводах. Когда не работала ТЭЦ-5, предприятие собственными источниками заполнить сети после их ремонта и реконструкции не могло.

«Для этого не хватает мощностей. В связи с этим многие жители города Харькова, особенно Алексеевки и Павлового Поля, горячую воду получали с перебоями или не получали вовсе. Мы не ожидали, что ТЭЦ-5 остановится и больше не включится. Мы этим летом старались как можно больше отремонтировать сетей, но оказалось, что после ремонта их заполнить нечем», - пояснил директор предприятия.

Сергей Андреев отметил, что в следующем году эта ситуация будет учтена. По его словам, Мировой банк продолжает выделять средства на реконструкцию тепловых сетей. Масштабы этих работ возрастут. В этом году Мировой банк выделил 4 млн долл. на закупку новых труб, в следующем году будет выделено более 6 млн долл.

«Это без учета источников собственных средств предприятия и городского бюджета, которые также будут закладывать средства на реконструкцию», - отметил директор ХТС.

Он также сообщил, что горячую воду будут подавать в дома поэтапно, вместе с включением тепла. Всего услугой горячего водоснабжения обеспечиваются 4300 домов. На прошлой неделе, на момент включения ТЭЦ-5, горячей воды не было в 1 тыс. домов, сегодня – в 350 домах.

Источник: city.kharkov.ua

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