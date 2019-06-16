На харьковском аэродроме стартовал военно-патриотический фестиваль

В Харьковской области, на базе аэродрома "Коротич", стартовал военно-патриотический фестиваль "Защитник Украины - Крылатые оборотни". К гостям мероприятия присоединилась председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Фестиваль организуют военно-патриотический десантно-спортивный клуб "Маргеловец" совместно с клубом служебного собаководства и Харьковский аэроклуб. Он посвящен погибшим Героям Украины, харьковчанам Василию Мельникову и Ивану Литвинову.

Этот фестиваль уже в четвертый раз проходит на Харьковщине, и областная администрация традиционно поддерживает его, как и другие мероприятия, направленные на поддержку наших военных, и дающие возможности для патриотического воспитания детей и молодежи. Мы в Харьковской области комплексно занимаемся патриотическим воспитанием, у нас действует соответствующая программа, которая реализуется совместно с общественностью и специалистами. Постоянно работаем над тем, чтобы в рамках программы проходили не только полезные, но и интересные мероприятия, чтобы дети учились с интересом, - отметила Светличная.

Обращаясь к участникам и гостям фестиваля, председатель ХОГА отметила бесценный вклад защитников Украины в том, что мы можем проводить подобные мероприятия под чистым небом.

Наша страна переживает трудные времена. И самое главное сейчас - держаться вместе, объединяться и верить в нашу общую победу. Мы понимаем цену чистого неба. Сегодня мы вспоминаем героев, которые отстояли его для нас ценой собственной жизни. Мы благодарны всем защитникам, которые и сегодня демонстрируют характер и честь и делают все, чтобы наши дети могли радоваться мирному чистому небу, - сказала Светличная.

В открытии фестиваля принял участие известный харьковский общественный деятель, бывший узник нацистских концлагерей Игорь Малицкий. По его мнению, проведение подобных мероприятий крайне необходимо для воспитания молодого поколения.

Мы много говорим о героях Второй мировой войны, и это правильно - вспоминать их подвиги. Но сегодня рядом с нами есть герои нашего времени, которые сейчас защищают страну. Люди, на которых надо равняться. Мы именно на их примере должны воспитывать подрастающее поколение. Поэтому я сегодня здесь, на фестивале, и рад, что руководитель области также поддерживает мероприятие. Это очень важно, - поделился Малицкий.

Фестиваль будет проходить в Коротиче 15-16 июня. Посетители могут увидеть показательные выступления парашютистов-десантников "Открытое небо", выставку собак, выставку радиоуправляемых авиамоделей. Зрителям продемонстрируют поведения с оружием, показательные выступления по рукопашному бою и выступления Слободского казацкого войска. Участники мероприятия могут принять участие в практических занятиях по полевой медицине и подняться на воздушном шаре.

В рамках открытия фестиваля также был представлен проект воспитанников Харьковского специализированного учебно-воспитательного комплекса для детей с недостатками слуха "Услышать сердцем".

Наши воспитанники разработали интерактивную тактильную азбуку, которая позволяет нести культуру глухих в мир слышащих. Азбука создана в рамках проекта ЮНИСЕФ. Наша цель - научить тех, кто этого желает, понимать людей, которые говорят на языке жестов, - рассказала директор УВК Елена Мельник.

Это уже пятая азбука, которую воспитанники размещают в Харькове. Интерактивные азбуки уже есть в педагогическом университете, который готовит специалистов для работы с людьми с нарушениями слуха, в парке Фельдмана, в парке Горького и возле областного дворца детского и юношеского творчества.

Источник: sq.com.ua

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