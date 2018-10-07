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На харьковском кладбище открыли стелу памяти погибшим воинам АТО

На харьковском кладбище открыли стелу памяти погибшим воинам АТО

На харьковском кладбище открыли стелу памяти в память о погибших героях АТО.

Об этом сообщила пользователь Фейсбук Ольга Исакова на своей странице. 

В рамках форума "Единая семья Украины" семьи погибших участников АТО со всей Украины собрались на городском кладбище №18.

Перед открытием стелы священнослужитель отслужил панихиду по погибшим.

Стелу с надписью: "Слава Украине! Героям слава!" установили в начале Аллеи героев, где похоронены погибшие в боях при проведении АТО на Донбассе воины.

«Низкий поклон всем семьям, которые потеряли в этой войне своих близких ...» - написала харьковчанка.

Также 6 октября  в рамках Всеукраинского мероприятия «Единая семья Украина», состоялся патриотический флешмоб "Слава героям!".

Мероприятие объединило семьи погибших воинов АТО со всей страны, общественных активистов, молодежь и всех неравнодушных.

Участники мероприятия развернули национальный флаг и флаги областей Украины.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ато

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