На Харківщині археологічну пам’ятку «Війтенки-1» засіяли пшеницею: землю повернули державі через суд

Суд повернув у державну власність понад 34 гектари землі на Харківщині, на яких розташована археологічна пам’ятка місцевого значення «Війтенки-1». Ділянку біля Валок раніше передали у комунальну власність, а згодом віддали в користування фермерському господарству, яке засіяло її пшеницею.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели незаконність передачі у комунальну власність, а згодом – у приватне користування земельної ділянки понад 34 га та вартістю понад 1,4 млн гривень, що є частиною археологічної пам’ятки місцевого значення «Війтенки-1», розташованої поблизу Валок.

Йдеться про унікальний комплекс – поселення та могильник пізньоримського часу – початку доби Великого переселення народів (середина III – початок V століття), який належить до черняхівської археологічної культури. Ще у 1997 році поселення визнано пам’яткою археології місцевого значення.

Встановлено, що землю незаконно передали у власність Валківської міської ради, а згодом – у користування фермерському господарству, яке засіяло територію пшеницею. Однак ця ділянка є землею історико-культурного призначення і може перебувати виключно у державній власності. Її вилучення можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини.

Вказані порушення стали підставою для звернення Харківської обласної прокуратури до суду з позовною заявою в інтересах держави.

Суд задовольнив позовні вимоги: наказ про передачу землі у комунальну власність визнано незаконним і скасовано, договори оренди визнано недійсними, а відповідачів зобов’язано повернути земельну ділянку державі.

Після набрання судовим рішенням законної сили прокурори вживатимуть необхідних заходів для його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости