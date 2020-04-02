На Харківщині біля лікарень встановили намети для прийому хворих на коронавірус (ВІДЕО)

У Харкові біля обласної інфекційної лікарні встановили намети Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У таких тимчасових пунктах медики оглядатимуть людей з підозрою на коронавірус. І визначатимуть, чи потребують вони ушпиталення, чи можуть лікуватися вдома. Облаштувати такі пункти розпорядився головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Олексій Кучер, голова ХОДА

На сьогоднішній день потреби в них немає. Зараз справляються ці лікарні і так без цього. Якщо підозрілі будуть проходити через приміщення лікарні, якщо приміщення лікарні не буде справлятися, то додатково будуть застосовуватися саме ці намети.

Як зазначає Кучер, біля наметів чергуватимуть правоохоронці. Голова ОДА додає: ці тимчасові пункти обігріваються, в них є світло та все необхідне для роботи медперсоналу при контакті з можливими носіями вірусу.

Олексій Кучер, голова ХОДА

Термометри для скринінгу, відповідні ліжка там необхідно щоб були, ну і всі засоби індивідуального захисту.

Наразі такі намети встановлюють по всій України. На Харківщині тимчасові пункти облаштовують біля опорних лікарень, які підготували для прийому хворих на коронавірус.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Яковенко

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