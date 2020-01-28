На Харківщині близько 8 тисяч юнаків повинні відвідати районні військкомати (ВІДЕО)

Микола Щербаков навчається в харківській школі №137. Розповідає: мріє у майбутньому стати військовослужбовцем. Микола та ще близько 30 хлопців завітали до військкомату Новобоварського району, аби пройти приписну кампанію.

Микола Щербаков, школяр

Вирішив служити за власним бажанням, бо хочу захищати рідну землю. Харківська область знаходиться близько до зони АТО, тому я хо також допомагати охороняти рідну землю.

До кінця березня юнаки, яким у поточному році виконується сімнадцять років та які раніше не були на обліку у військкоматах, повинні пройти приписну кампанію.

Олександр Томашевський, заступник військового комісара Харківського ОВК

Громадяни, які не навчаються у навчальних закладах, РВК міста Харкова та Харківської області направляють їм повістки для прибуття у РВК для постановки на військовий облік. А юнаки, які навчаються у навчальних закладах через відділи освіти.

Приписне свідоцтво видають після проходження медкомісії. У військкоматах зазначають, що до кінця березня до них повинні звернутися близько восьми тисяч юнаків. Вони проходять медичний огляд у семи лікарів різного профилю. На підставі результатів обстеження, хлопців юнаків ставлять на облік, або ж визнають непридатними до служби.

Юлія Лефтор, голова військово-лікарської комісії Новобоварського району

Заболевания нервной системы и очень много заболеваний сердца. Поэтому мы их посылаем на дополнительное обследование, и потом решаем вопрос о том будет он годен или не годен. Очень много детей с плохим зрением. Хирурги с плоскостопием направляют, сколиоз, кифоз и так далее.

У військкоматах зазначають, що відсутність приписного свідоцтва може завадити у вступі до вищих навчальних закладів.

Олександр Томашевський, заступник військового комісара Харківського ОВК

За неявку передбачена стаття адміністративного Кодексу України це 211 стаття. Передбачено штраф у вигляді одного неоподаткованого мінімуму громадян, тобто це 17 гривень.

Приписці при РВК не підлягають особи, які не є громадянами України, проходять тривалий стаціонарний курс лікування, мають фізичні вади, а також ті, хто перебуває у місцях позбавлення волі.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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