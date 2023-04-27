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На Харківщині чекають на додаткову спецтехніку для розмінування

На Харківщині чекають на додаткову спецтехніку для розмінування

Сьогодні працюємо в се Гракове Чугуївського району, де завершується відновлення лінії електропередач, яка дозволить найближчим часом повернути живлення для 1500 абонентів в селах Степове, Гракове і Мосьпанове. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в ефірі «Єдиних новин».

Для подальшого розмінування територій плануємо протягом 2 тижнів отримати ще 2 одиниці важкої броньованої спеціальної техніки, яка дозволить швидше розміновувати важкодоступні заболочені місця на деокупованих територіях та відновлювати там електропостачання.

Агентство Телевидения Новости

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