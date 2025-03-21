На Харківщині енергетики заживили високовольтну мережу

У Куп’янському районі відновили пошкоджену обстрілами електромережу.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Фахівці Куп’янського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили надійну схему електроживлення у Великобурлуцькій громаді, де енергообладнання зазнало серйозних пошкоджень під час ворожого обстрілу у лютому.

Як розповів заступник технічного директора по високовольтним електричним мережам АТ «Харківобленерго» Олег Синельников, внаслідок влучання авіабомби по одному з енергооб’єктів було знищено значну кількість силового обладнання, а також зруйновано будівлю оперативного пункту керування.

«Без електропостачання того дня залишилась значна кількість споживачів Великобурлуцької громади. Щоб заживити їх якомога швидше, було прийнято рішення про утворення тимчасової схеми живлення. Після цього фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Вже у березні енергетикам вдалося відновити попередню схему електропостачання та заживити споживачів», – зазначив Олег Синельников.

За його словами, електромережі Куп’янського району постійно потерпають від ворожих обстрілів, і працівникам «Харківобленерго» доводиться працювати у вкрай складних умовах.

Агентство Телевидения Новости