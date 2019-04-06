На Харківщині курсанти-льотчики виконали льотну зміну

На Харківщині, на базі навчальної авіаційної бригади відбулися польоти курсантів льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На військових літаках типу Л-39 «Альбатрос» курсанти IV курсу виконали контрольні польоти в зону на простий пілотаж на середніх висотах.

За словами командування навчальної авіаційної бригади, під час льотної зміни у курсантів перевірили техніку виконання фігур простого пілотажу на середній висоті та дії при імітації відмови двигуна.

Слід відмітити, що невдовзі третьокурсники льотного факультету ХНУПС вперше розпочнуть свою льотну практику на літаках Л-39 «Альбатрос».

Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Харків

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»