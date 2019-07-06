На Харківщині один із кандидатів відмовився від участі у виборах

Кандидат від політичної партії «Європейська солідарність» Сергій Коба не братиме участі у парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Із відповідною заявою він звернувся до ЦВК 3 липня, йдеться на офіційному сайті Центрвиборчкому. Сергій Коба, який працює секретарем Лозівської міськради, балотувався по виборчому округу № 179 (місто Лозова, Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський, Лозівський, Сахновщинський райони).

Таким чином на зазначеному окрузі балотуються 10 кандидатів: представник партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» Олексій Голіков, від партії «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» йде Ігор Головінов, від Аграрної партії України – Валентина Земляна, партію «СЛУГА НАРОДУ» представляє Олексій Кучер, партію «ПАТРІОТ» – Сергій Слабун, кандидат від партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» – Сергій Степанов, від партії «ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ХВИЛЯ» – Вадим Трюхан та від політсили «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» – Сергій Чернов. Ще два кандидати йдуть на вибори як самовисуванці: чинний депутат Верховної Ради Анатолій Гіршфельд та Ігор Каулько.

Источник: slk.kh.ua

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