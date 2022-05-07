На Харківщині окупанти продовжують втрачати позиції

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 травня. 73 доба війни.

Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території республіки білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури нашої Держави.

На Сіверському напрямку визначені підрозділи збройних сил російської федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.

В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк.

Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в добовому зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости