На Харківщині оштрафували жінку, яка з дитиною повернулася у прифронтове селище

З селища Козача Лопань на Харківщині було евакуйовано жінку з дитиною. Попри заборону на перебування у прикордонній зоні, яка щодня зазнає обстрілів, цього тижня 49-річна жителька населеного пункту разом зі своїм 14-річним сином повернулася додому.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Поліцейські офіцери Дергачівської громади за сприяння військових підрозділів, які захищають північ Харківщини, жінку та підлітка повторно евакуйовані на більш безпечну територію.

«Щодо жінки складено протокол і накладено штраф за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей)», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости