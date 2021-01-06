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На Харківщині подорожчало пробне ЗНО

На Харківщині подорожчало пробне ЗНО

Цього року пробне тестування в Харківській області коштуватиме майже 200 гривень.

5 січня стартувала реєстрація на пробне ЗНО і триватиме вона до 19 січня. А саме тестування відбудеться 10 квітня 2021 року.

Цьогоріч через пандемію COVID-19 учасники можуть обрати лише один предмет для проходження тестування: українська мова; українська мова і література; історія України; математика; біологія; географія; фізика; хімія; іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Порівняно з минулим роком вартість пробного ЗНО зросла на понад 50 гривень. Так, за повідомленням Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти в 2021 році ця послуга коштуватиме 195 гривень.

Щоб пройти пробне тестування, потрібно зареєструватися на сайті Центру. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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