На Харківщині посмертно нагородили загиблого військовослужбовця - розвідника

На Харківщині відбулося вшанування та посмертне нагородження військовослужбовця військової служби за контрактом сержанта Івана Бєляєва.

Заступник військового комісара майор Віктор Бурлака посмертно вручив орден «За мужність» ІІІ ступеня матері загиблого воїна Тетяні Бєляєвій.

Старший розвідник – радіотелефоніст 53-го окремого розвідувального батальйону сержант Іван Бєляєв, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Луганське, отримав осколкові поранення, що призвели до його загибелі. Військовослужбовець похований на алеї Слави у Харкові.

Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Харків)

Источник: mil.gov.ua

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