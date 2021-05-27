На Харківщині презентували реформу фінансування вищої освіти

У заході, який пройшов 25 травня, взяв участь заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

Захід проводив Харківський Офіс простих рішень та результатів. Реформу фінансування вищої освіти презентував очільник Виконавчого комітету реформ України Михеіл Саакашвілі.

На думку заступника голови Харківської облдержадміністрації, система вищої освіти сьогодні дійсно потребує реформ.

«Одна із запропонованих формул – це «гроші ходять за студентом», і це питання не лише про освіту, це - про принципи менеджменту і можливостей. Ще зовсім нещодавно відбувалися дебати навколо реформи первинної ланки медицини, і, як результат, ми бачимо, що зарплата сімейних лікарів фактично зросла втричі. Команда Міхеіла Саакашвілі пропонує достатньо цікаві зміни. Сподіваюся, вони будуть почуті парламентом і Кабінетом міністрів», – сказав Роман Семенуха.

Міхеіл Саакашвілі під час заходу розповів про основні положення проєкту реформи.

«Разом з керівництвом регіону, народними депутатами, професорським складом та студентами обговорили в Харкові наше бачення реформи освіти в Україні. Дискусія йшла понад двох годин і була дуже цікавою», – зазначив голова Виконавчого комітету реформ України.

Зокрема, учасники зустрічі обговорили питання якості освіти, залучення іноземних студентів, від'їзд українських студентів і викладачів за кордон тощо.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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