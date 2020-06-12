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На Харківщині прикордонники-авіатори презентували новий вертоліт (ВІДЕО)

На Харківщині прикордонники-авіатори презентували новий вертоліт (ВІДЕО)

«Прикордонник – це престижна професія». Під таким гаслом прикордонники Харківської окремої авіаційної ескадрильї презентували курсантам льотного вишу новий вертольот Airbus Helikopter H125.

Учора на аеродромі «Коротич», що на Харківщині, авіатори -прикордонники провели презентативні польоти для курсантів Кременчуцького льотного коледжу. Майбутні пілоти мали змогу не тільки спостерігати за польотом вертольоту Airbus Helikopter H125, а і побачити його на льотному полі під час стоянки. Прикордонники розповіли курсантам про переваги нового зразка авіаційної техніки та запросили курсантів після закінчення навчання продовжити службу в лавах авіаційних підрозділів Державної прикордонної служби України.

Зазначимо, що минулого року до складу Харківського Національного університету внутрішніх справ приєднали Кременчуцький льотний коледж, задля забезпечення підготовки авіаційного персоналу підрозділів, які підпорядкуються МВС. Учора курсанти цього вишу після 4 років вивчення теорії вперше піднялися у небо на вертольоті Мі-2. Після випуску новоспечені пілоти продовжать службу в Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, або ж у Національній поліції України.

На Харківщині прикордонники-авіатори презентували новий вертоліт (ВІДЕО)

На Харківщині прикордонники-авіатори презентували новий вертоліт (ВІДЕО)

На Харківщині прикордонники-авіатори презентували новий вертоліт (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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