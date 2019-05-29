Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 67

На Харківщині розширюватимуть кампанію з популяризації військової служби

На Харківщині розширюватимуть кампанію з популяризації військової служби

Під керівництвом заступника голови ХОДА Анатолія Бабічева відбулось чергове засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації.

Захід відбувся у Башкирівці на базі 92-ої окремої механізованої бригади.

«Головна мета – популяризація військової служби, щоб все більше молоді ставали військовослужбовцями, захищали Україну та ставали до лав, зокрема, 92-ої бригади, - сказав Анатолій Бабічев. – П’ять років тому за ініціативи голови ХОДА Юлії Світличної запровадили вивчення предмету «Захист Вітчизни» для школярів на базі військових закладів вищої освіти. Я думаю, що з вересня ми цей досвід розповсюдимо і на 92 бригаду».

Командир 92-ої окремої механізованої бригади Володимир Кокорєв зазначив, що надзвичайно важливо, щоб люди, які поповнюють лави військовослужбовців, робили свій вибір свідомо. Задля цього популяризація військової служби повинна починатися ще зі школи.

«Два місяці тому ми започаткували проект «Український патріот». Запрошуємо дітей з усіх районів Харківської області . У нас вже побували близько 20 груп по 30 – 50 чоловік. Ми показуємо побут військових, військову техніку, проводимо стрільби, годуємо солдатською кашею, розповідаємо про бойовий шлях нашої бригади, про тих хлопців, які віддали своє життя за Україну», - сказав Володимир Кокорєв.

Члени координаційної ради намітили план спільної роботи. Також під час заходу було вирішено питання стосовно підписання спільного меморандуму про співпрацю, завдяки чому з вересня можна буде спільно проводити комунікаційні заходи.

Під час візиту до Башкирівки члени координаційної ради також ознайомилися з матеріально-технічною базою бригади, з умовами служби і роботи.

Источник: kharkivoda.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суд взяв під варту підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї однокурсниці
Сегодня 08:53    22
Скільки багатодітних родин проживає на Харківщині
Сегодня 08:25    51
Трамвай №20 временно изменит маршрут
Сегодня 07:57    58
В Харькове прошла акция в поддержку пленных украинских моряков. ВИДЕО
Сегодня 07:29    64
На Харківському звалищі добуватимуть біогаз
Сегодня 06:43    123
Харківщина знов очолила рейтинг соціально-економічного розвитку областей України
Сегодня 06:14    118
Прокуратура передала до суду справу «кур’єра», який за схемою «ваш син в поліції», забрав у довірливої жінки 9 тисяч доларів
28.05.2019 09:04    98
У жителя Харьковской области изъяли гранату
28.05.2019 08:16    107
Под Харьковом бесследно пропал 13-летний мальчик (ФОТО)
28.05.2019 07:48    253
Харьковский вуз резко увеличит количество иностранных студентов
28.05.2019 07:20    219
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 