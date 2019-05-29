На Харківщині розширюватимуть кампанію з популяризації військової служби

Під керівництвом заступника голови ХОДА Анатолія Бабічева відбулось чергове засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при облдержадміністрації.

Захід відбувся у Башкирівці на базі 92-ої окремої механізованої бригади.

«Головна мета – популяризація військової служби, щоб все більше молоді ставали військовослужбовцями, захищали Україну та ставали до лав, зокрема, 92-ої бригади, - сказав Анатолій Бабічев. – П’ять років тому за ініціативи голови ХОДА Юлії Світличної запровадили вивчення предмету «Захист Вітчизни» для школярів на базі військових закладів вищої освіти. Я думаю, що з вересня ми цей досвід розповсюдимо і на 92 бригаду».

Командир 92-ої окремої механізованої бригади Володимир Кокорєв зазначив, що надзвичайно важливо, щоб люди, які поповнюють лави військовослужбовців, робили свій вибір свідомо. Задля цього популяризація військової служби повинна починатися ще зі школи.

«Два місяці тому ми започаткували проект «Український патріот». Запрошуємо дітей з усіх районів Харківської області . У нас вже побували близько 20 груп по 30 – 50 чоловік. Ми показуємо побут військових, військову техніку, проводимо стрільби, годуємо солдатською кашею, розповідаємо про бойовий шлях нашої бригади, про тих хлопців, які віддали своє життя за Україну», - сказав Володимир Кокорєв.

Члени координаційної ради намітили план спільної роботи. Також під час заходу було вирішено питання стосовно підписання спільного меморандуму про співпрацю, завдяки чому з вересня можна буде спільно проводити комунікаційні заходи.

Під час візиту до Башкирівки члени координаційної ради також ознайомилися з матеріально-технічною базою бригади, з умовами служби і роботи.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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