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На Харківщині спіймали російського артилериста, який пів року обстрілював міста та села

На Харківщині спіймали російського артилериста, який пів року обстрілював міста та села

У Харківській області взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював українські міста і села.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. https://fb.watch/fwsUwKajU7/

Так, артилерист 2001 року народження після потрапляння у полон розповів, що його кинули інші російські військові, коли тікали від наступу Сил оборони України. За його словами, в Україну він приїхав 2 березня.

Відтоді його підрозділ 4-5 разів у тиждень обстрілював населені пункти Чугуївського району. росіянина спіймали 11 вересня, коли українські військові розбили ворожий дивізіон та змусили окупантів тікати.

Джерело: hromadske.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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