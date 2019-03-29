На Харківщині стартувала операція “Першоцвіт” (ВІДЕО)

Акція спрямована на боротьбу з незаконним збором і торгівлею рослинами, які занесені до Червоної книги.

На Харківщині – операція “Першоцвіт”. Мета акції – не допустити продажу червонокнижних рослин, які не можна зривати. Правоохоронці та інспектори з охорони навколишнього середовища побували на чотирьох ринках Харкова. Але порушників так і не знайшли.

Євгенія Заярна, державна інспекторка з охорони навколишнього природного середовища

Наразі ця операція тільки стартувала. Ми тільки почали здійснювати рейди перевірки. Сьогодні фактів правопорушень виявлено не було.

Заходи триватимуть до середини травня.

Євгенія Заярна, державна інспекторка з охорони навколишнього природного середовища

Найбільш поширені рослини, які занесені до Червоної книги України та характерні для Харкова і Харківської області, це цибуля ведмежа (черемша). Пролісок складчатий, він зустрічається в маленькій кількості. Тюльпан дібровний.

За словами правоохоронців, за продаж червонокнижних рослин передбачені штрафи від 1700 до 3655 гривень. Квіти у реалізаторів конфіскуються.

Роман Торяник, старший інспектор управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Харківській області

Відносно правопорушників складається адмінпротокол, передбачений статтею 160 “торгівля з рук в невстановленому місці”.

Минулої весни правоохоронці виявляли великі партії черемші. Тому закликають харків’ян не купувати червонокнижні квіти. Щоб не стимулювати порушників і таким чином зберегти природу.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Верекомська

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