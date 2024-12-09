На Харківщині створено 230 прийомних сімей і 134 дитячі будинки сімейного типу

ХОВА спільно з профільними департаментами, службами та Обласною радою розробила й ефективно реалізує регіональну Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023–2027 роки.

Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Влаштування дітей у родини та підтримка сімей, які готові взяти на себе цю відповідальність, — це стратегічний напрям роботи Харківської ОВА та частина реалізації Плану внутрішньої стійкості країни Президента Володимира Зеленського «Людський капітал». В області створено 230 прийомних сімей і 134 дитячі будинки сімейного типу, де виховуються 1266 дітей. Також діють 49 патронатних родин. Лише цього року вдалося створити 14 дитячих будинків сімейного типу та 31 прийомну сім’ю. Окремо дякуємо Фундації першої леді України Олени Зеленської. Завдяки її ініціативі для двох дитячих будинків сімейного типу було побудовано нове житло. Також вдалося забезпечити родини області побутовою технікою, меблями та іншою необхідною допомогою», — сказав Олег Синєгубов.

У межах Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023–2027 роки передбачено низку заохочувальних виплат, зокрема: 30 тисяч гривень при створенні дитячого будинку сімейного типу, прийомної родини або родини патронатного вихователя; 5 тисяч гривень щомісячно для родин, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування з інвалідністю підгрупи А; 50 тисяч гривень для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, які функціонують 15 років і більше.

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