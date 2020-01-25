На Харківщині створять підрозділ, що супроводжуватиме інвесторів

Про це заявив перший заступник голови ХОДА Віталій Погосян.

23 січня до виконання своїх обов’язків офіційно приступив перший заступник голови Харківської ОДА Віталій Погосян, який опікуватиметься питаннями залучення інвестицій у регіон. У перший день роботи новопризначений чиновник окреслив фронт першочергових робіт. Серед цілей, які сьогодні перед собою ставить ХОДА, щоб Харківщина була конкурентноспроможною не тільки на рівні України, але й на міжнародній арені.

— Буде створено окрему структуру, яка займатиметься супроводом інвесторів. Інвестора потрібно супроводжувати не тільки на етапі, коли створюється інвестиція, а й на етапі, коли вона реалізується, — підкреслив Віталій Погосян. — Найближчим часом буде розпорядження голови ХОДА про початок роботи над програмою інвестицій.

Також у планах першого заступника — створити на Харківщині мережу індустріальних парків. За його словами, це одна з головних точок зростання, куди можна залучати інвесторів.

— Нам сьогодні потрібно почати з аудиту і зрозуміти, куди ми можемо залучати інвесторів, де ми можемо створити індустріальні парки. Я планую, щоб це була мережа індустріальних парків. Це земельні ділянки від 15 гектарів, які мають бути забезпечені необхідними комунікаціями. В мене вже була зустріч із деякими представниками органів місцевого самоврядування. Є три ділянки, наразі ми вивчаємо, чи є там відповідна інфраструктура, — повідомив Віталій Погосян.

За словами Погосяна, у регіон не тільки залучатимуть нових інвесторів, але й активно працюватимуть з уже діючим бізнесом, зокрема промисловими підприємствами. На рівні обласної влади робитиметься все для того, щоб такий бізнес почав інвестувати в свої виробництва — робити модернізацію, проходити міжнародну сертифікацію тощо.

На думку першого заступника голови ХОДА, також потрібно розвивати кластерну економіку. Наразі вже готовий меморандум про співпрацю з харківським ІТ-кластером.

— Потрібно дивитися вперед, ІТ-галузь може запропонувати професії майбутнього. Так, на Харківщині розвинуте машинобудування, але з ІТ-технологіями — це вже зовсім інше, — переконаний чиновник. — Те ж саме можна сказати й про сільгоспсектор та харчову промисловість. Так само можемо говорити сьогодні про кластеризацію в енергетиці, біофармацію.

Источник: slk.kh.ua

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