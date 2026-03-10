Держава
Сегодня 11:08
Просмотров: 36

На Харківщині судитимуть посадовицю міськради за службову недбалість

Слідчі поліції Харківщини завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальниці Управління освіти, молоді та спорту однієї з міських рад Харківської області, яку обвинувачують у службовій недбалості.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Посадовиця уклала договір на виконання робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва захисних споруд цивільного захисту у двох ліцеях.

Під час виконання робіт підприємець повторно використав проєктно-кошторисну документацію, розроблену для інших об’єктів будівництва, зі збереженням основних архітектурно-планувальних та конструктивних рішень.

Через службову недбалість посадовиця підписала акт виконаних робіт, вартість яких не відповідала обсягам та вартості фактично виконаних робіт. На підставі цього документа було перераховано кошти з місцевого бюджету.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків державному бюджету завдано збитків на суму понад 760 тисяч гривень. Ці дані підтверджені висновком судово-економічної експертизи.

Слідчі під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомили посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Посадовиці загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

