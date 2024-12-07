На Харківщині з прифронтових районів евакуювали ще дев’ять людей

Поліція евакуювала дев’ятьох людей з населених пунктів Куп’янського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Працівники Куп’янського РВП евакуювали 4 чоловіків та 5 жінок з Куп’янської та Курилівської громад.

Поліцейські вивезли громадян на службових автомобілях та передали волонтерам, які доставили евакуйованих до більш безпечних місць, надали тимчасове безоплатне житло та речі першої потреби.

У поліції нагадують, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости