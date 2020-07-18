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На Харківщині залишиться сім районів — остаточне рішення Верховної Ради

На Харківщині залишиться сім районів — остаточне рішення Верховної Ради

17 липня Верховна Рада розглянула проект Постанови про утворення та ліквідацію районів.

Законопроект розглядали за скороченою процедурою. Документ за основу та у цілому підтримало 238 депутатів.

Відповідно до прийнятого рішення, на Харківщині замість 27 районів створять сім. Це:

Богодухівський район (з адміністративним центром у місті Богодухів) у складі територій Богодухівської міської, Валківської міської, Золочівської селищної, Коломацької селищної, Краснокутської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Ізюмський район (з адміністративним центром у місті Ізюм) у складі територій Балаклійської міської, Барвінківської міської, Борівської селищної, Донецької селищної, Ізюмської міської, Куньєвської сільської, Оскільської сільської, Савинської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Красноградський район (з адміністративним центром у місті Красноград) у складі територій Зачепилівської селищної, Кегичівської селищної, Красноградської міської, Наталинської сільської, Сахновщинської селищної, Старовірівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Куп’янський район (з адміністративним центром у місті Куп’янськ) у складі територій Великобурлуцької селищної, Вільхуватської сільської, Дворічанської селищної, Кіндрашівської сільської, Куп’янської міської, Курилівської сільської, Петропавлівської сільської, Шевченківської селищної територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Лозівський район (з адміністративним центром у місті Лозова) у складі територій Біляївської сільської, Близнюківської селищної, Лозівської міської, Олексіївської сільської, Первомайської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Харківський район (з адміністративним центром у місті Харків) у складі територій Безлюдівської селищної, Височанської селищної, Вільхівської сільської, Дергачівської міської, Липецької сільської, Люботинської міської, Малоданилівської селищної, Мереф’янської міської, Нововодолазької селищної, Південноміської міської, Пісочинської селищної, Роганської селищної, Солоницівської селищної, Харківської міської, Циркунівської сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Чугуївський район (з адміністративним центром у місті Чугуїв) у складі територій Вовчанської міської, Зміївської міської, Малинівської селищної, Новопокровської селищної, Печенізької селищної, Слобожанської селищної, Старосалтівської селищної, Чкаловської селищної, Чугуївської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, 1 липня Комітет підтримав створення чотирьох районів на Харківщині. 9 липня парламентський комітет з другої спроби підтримав пропозицію області щодо створення 7 районів на Харківщині. 15 липня Комітет змінив склад майбутніх укрупнених районів Харківщини.

Источник: slk.kh.ua

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Темы: харьков

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