На Харківщині запрацював контакт-центр гуманітарної допомоги

У Харківській області запрацював контакт-центр гуманітарної допомоги «Пакет кожному громадянину».

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Харківський обласний логістичний центр щодня передає до територіальних громад у середньому близько 20 тисяч продуктових наборів за програмою «Пакет кожному громадянину», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Раз на місяць таку допомогу може отримати кожен житель Харківської області.

«Стараємося забезпечувати гуманітарною допомогою всіх, хто її зараз потребує. Для кращої координації цього процесу ми вирішили створити спеціальний контакт-центр», – сказав Олег Синєгубов.

Телефон: 0 800 301 415

Оператори розкажуть:

як отримати індивідуальний продуктовий набір;де найближчий пункт видачі гуманітарної допомоги;або приймуть заявку на допомогу від волонтерів, якщо ви не можете прийти на пункт видачі.

Контакт-центр працює щодня з 9:00 до 18:00.

Агентство Телевидения Новости