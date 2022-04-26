На Харківщині знищено командирській гелікоптер рф

Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на Харківщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 “Алігатор” вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 – близько 16 мільйонів доларів США.

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