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На Харківщині знищену ворожу артустановку Мста-С разом з окупантами
Сили оборони знищили російську САУ 2С19 «Мста-С», здатну бити на 29 кілометрів. Разом з артилерійською установкою було знищено боєкомплект та особовий склад російських окупаційних військ.
Це відбулося на Півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України.
Гвардійці та представники ССО за допомогою БПЛА розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ.