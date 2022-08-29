На Харківщині знищену ворожу артустановку Мста-С разом з окупантами

Сили оборони знищили російську САУ 2С19 «Мста-С», здатну бити на 29 кілометрів. Разом з артилерійською установкою було знищено боєкомплект та особовий склад російських окупаційних військ.

Це відбулося на Півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України.

Гвардійці та представники ССО за допомогою БПЛА розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ.





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